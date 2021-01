Gedenktag erinnert an Befreiung von Auschwitz

Am heutigen 27. Januar jährt sich zum 76. Mal der Tag, an dem das Konzentrationslager Auschwitz von russischen Truppen befreit wurde.

Wegen der Pandemie hat der „Stolperstein“-Arbeitskreis in Diez deshalb einen besonderen Arbeitseinsatz zum Gedenken an den Holocaust gestartet: Die am 20. August des vergangenen Jahres verlegten Stolpersteine in der Grafenstadt werden alle gründlich gereinigt und vom Straßenschmutz befreit.

Dies ist nötig, weil die Inschriften mit der Zeit teilweise unlesbar werden, besonders durch die Abgase geparkter Autos. Von Matthias Lang wurde die Stolperschwelle für das Deutsch-Israelitische Kinderheim am St.-Vincenz-Krankenhaus gereinigt. Das Kinderheim wurde 1935 von rassistischen Diezern zwangsgeräumt, viele Kinder kamen im Holocaust ums Leben.