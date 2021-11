Trier

Gedenktafel für Opfer von Amokfahrt in Trier enthüllt

Knapp ein Jahr nach der Amokfahrt in Trier mit fünf Toten und vielen Verletzten ist am Freitag eine Gedenktafel für die Opfer enthüllt worden. Auf der Steinplatte sind die Worte zu lesen: „Wir gedenken der betroffenen Menschen vom 1. Dezember 2020“. Vor dem Jahrestag der Amokfahrt am nächsten Mittwoch (1. Dezember) legte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) dort einen Kranz nieder und entzündete ein Kerze. Die Tafel ist an einer städtischen Mauer nahe der Trierer Porta Nigra angebracht.