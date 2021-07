Mainz

Gedenkminute im Landtag Rheinland-Pfalz

Mit einer Gedenkminute für die von Überflutungen betroffenen Kommunen hat der Landtag Rheinland-Pfalz am Donnerstag seine Sitzung eröffnet. Landtagspräsident Hendrik Hering sprach von bestürzenden Ereignissen. „Wir sind in diesen Stunden bei allen, die von dieser Katastrophe im Land betroffen sind“, sagte der SPD-Politiker in Mainz. „Unser großer Dank und Respekt gilt an allererster Stelle den Rettungskräften, die seit gestern vor Ort sind, um Leben zu retten und zu schützen.“