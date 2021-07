Aachen

Gedenkgottesdienst für Opfer der Flutkatastrophe

Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Aachener Dom wollen die großen Kirchen am 28. August der Opfer der Flutkatastrophe gedenken. Der Gottesdienst werde vom Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und vom Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, gestaltet, teilten EKD und Bischofskonferenz am Donnerstag mit.