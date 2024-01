Gedenkveranstaltung

Mainz

Gedenken im Landtag: «Gift der Nazis war nie weg»

Landtagspräsident Hering erinnert bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus an die Gräueltaten von damals. In seiner Rede spannt er mit mahnenden Worten einen Bogen bis in die heutige Zeit.