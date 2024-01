Plus Rheinland-Pfalz Gedenken an Flutopfer: Projekt MemoriAHR wird bald sichtbar In einem gemeinsamen Projekt des Kulturministeriums und einer Bürgerinitiative aus dem Ahrtal soll der Flutkatastrophe gedacht werden. Der digitale Part von MemoriAHR soll in der zweiten Jahreshälfte an den Start gehen. Doch das ist noch nicht alles. Von Cordula Sailer-Röttgers

Der digitale Part des Projekts MemoriAHR soll in der zweiten Jahreshälfte für die Öffentlichkeit sichtbar werden. Der Name ist in diesem Fall Programm: Das lateinische memoria bedeutet Erinnerung. Das rheinland-pfälzische Kulturministerium und eine Bürgerinitiative (BI) aus dem Ahrtal haben sich mit ihren Ideen zusammengetan, um ein Gedenken an die schreckliche ...