Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus: Zeitzeugen berichten eindrücklich

Mit mahnenden Worten haben rheinland-pfälzische Politiker bei der zentralen Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zum Einstehen für Demokratie und zu einer klaren Haltung gegen Extremisten aufgefordert und ermuntert. „Es ist jetzt an der Zeit, das Schweigen zu beenden und laut zu werden“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Katharina Binz von den Grünen am Samstag im Plenarsaal des Landtages in Mainz.