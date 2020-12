Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 12:20 Uhr

Saarbrücken-Brebach

Geburtstagsparty in Saarbrücker Shisha-Bar aufgelöst

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Party in einer Shisha-Bar in Saarbrücken-Brebach aufgelöst. Das Lokal sei in den vergangenen Wochen bereits mehrfach wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen auffällig geworden, teilte die Polizei am Sonntag in Saarbrücken mit. Ermittlungen gegen 16 Gäste und einen Veranstalter hätten ergeben, dass dort am Abend eine Geburtstagsparty gefeiert worden sei.