Notfälle

Ludwigshafen

Geborgener Toter: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach der Bergung eines Toten aus dem Rhein in Ludwigshafen ermittelt die Polizei zur Ursache für seinen Tod. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte ein Sprecher der Polizei in Ludwigshafen am Mittwoch. Die Leiche des 74-Jährigen war am Dienstag von Rettungskräften aus dem Fluss geborgen worden. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.