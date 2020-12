Mainz

Gebärende dürfen trotz Corona im Krankenhaus besucht werden

Frauen, die wegen der Geburt ihres Kindes im Krankenhaus sind, dürfen in Rheinland-Pfalz auch während der Corona-Pandemie von ihrem Mann oder Partner besucht werden. „Das gilt unabhängig vom Fortschritt des Geburtsprozesses und der Zeit danach“, heißt es in einer Antwort von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Katharina Binz. In einigen Kliniken dürfe auch alternativ zum Vater oder Lebenspartner des Kindes eine andere Vertrauensperson die Geburt begleiten. Mehr als eine Begleitperson dürfte aber in der Regel aus Gründen des vorbeugenden Infektionsschutzes ausgeschlossen sein.