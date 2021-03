Polch

Gebäckhersteller Griesson-de Beukelaer erzielt Umsatzplus

Der Gebäckhersteller Griesson-de Beukelaer („Prinzenrolle“) zeigt sich nach einem leichten Umsatzwachstum zuversichtlich. Nach einem großen Investitionsprogramm an allen Standorten sehe sich das Unternehmen mit Stammsitz in Polch nahe Koblenz für 2021 gut gerüstet, teilte der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Land am Mittwoch mit.