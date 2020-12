Mainz

Geändertes Brand- und Katastrophenschutzgesetz in Kraft

Einen Tag vor Silvester tritt in Rheinland-Pfalz an diesem Mittwoch das neu gefasste Brand- und Katastrophenschutzgesetz in Kraft. Es stärkt die Rechte von ehrenamtlichen Helfern und erleichtert die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf. „Mit dem Gesetz haben wir die maßgebliche rechtliche Grundlage an die Bedürfnisse der Praxis angepasst und damit diesen für unsere Bevölkerung so wichtigen Bereich zukunftsfähig ausgerichtet“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstag.