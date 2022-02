Mainz

GdP ruft zu Teilnahme an Schweigeminute auf

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz hat Polizisten und Bürger aufgefordert, sich an der Schweigeminute für die beiden erschossenen Beamten an diesem Freitag zu beteiligen. „Polizistin oder Polizist wird man, weil man Menschen helfen will, weil man etwas Gutes bewirken will, weil man für Recht und Ordnung sorgen und so einen Beitrag leisten will, die Welt und die Gesellschaft ein Stück besser zu machen“, heißt es in dem Aufruf der Gewerkschaft vom Donnerstag in Mainz.