Mainz

GdP kritisiert unklare Formulierungen im Koalitionsvertrag

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat den Koalitionsvertrag für die zweite Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz als „zu abstrakt“ kritisiert. Viele Formulierungen in dem an sich guten Entwurf ließen an entscheidenden Stellen viel Interpretationsspielraum zu, sagte GdP-Chefin Sabrina Kunz am Donnerstag in Mainz.