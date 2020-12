Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 14:50 Uhr

Mainz/Berlin

GdP: Dreyers Äußerungen politisch „etwas hochgetrieben“

Die Debatte über eine Interview-Äußerung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu den Krawallen in Stuttgart und Frankfurt ist nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz „politisch etwas hochgetrieben worden“. Dies sei ihr Eindruck nach einem Telefonat mit Dreyer am Sonntag, sagte die GdP-Landesvorsitzende Sabrina Kunz am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Dreyer habe versichert, dass sie selbstverständlich hinter der Polizei stehe. Sie werde am Dienstag noch einmal mit der Ministerpräsidentin sprechen, kündigte Kunz an.