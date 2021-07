Mainz

Gauck trägt sich in Goldenes Buch der Stadt Mainz ein

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat sich am Dienstag ins Goldene Buch der Stadt Mainz eingetragen. Der 81-Jährige hatte sich in den vergangenen Wochen in einer Online-Vorlesungsreihe der Mainzer Universität mit dem Thema Demokratie auseinandergesetzt. Am Dienstagabend stand die Abschlussveranstaltung auf dem Programm. Titel: „Der Wert der Demokratie: Persönliche Erfahrungen und politische Perspektiven“. Vor seiner Zeit als Bundespräsident war Gauck Chef der Stasi-Unterlagenbehörde.