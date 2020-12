Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 15:20 Uhr

Luxemburg/Neuwied (dpa/lrs) – Ein städtischer Gasversorger muss seine Kunden unter bestimmten Umständen nicht immer direkt über Preiserhöhungen informieren. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg entschieden. Eine Info sei nicht nötig, wenn mit dem höheren Preis lediglich höhere Bezugskosten auf den Endverbraucher abgewälzt werden sollen. Konkret ging es um einen Rechtsstreit zwischen den Stadtwerken Neuwied und einem Kunden vor dem Landgericht Koblenz. Der EuGH war wegen eines möglichen Verstoßes gegen die EU-Erdgasbinnenmarktrichtlinie eingeschaltet worden.

Das EU-Gericht teilte am Donnerstag mit, auf die persönliche Mitteilung an den Kunden über die Preiserhöhungen dürfe aber nur dann verzichtet werden, wenn der Kunde den Vertrag jederzeit kündigen könne und auch rechtliche Möglichkeiten habe, um wegen eines entstandenen Schadens klagen zu können (Rechtssache C-765/18).

Die Stadtwerke Neuwied hatten gegen einen Gaskunden wegen Zahlungsrückständen nach Tarifanpassungen zwischen 2005 und 2011 geklagt. Der Kunde hatte argumentiert, die Forderung sei unbegründet, weil er von den Stadtwerken nicht direkt über die Tariferhöhungen informiert worden sei. Die Stadtwerke hielten dagegen, die Preiserhöhung diene nicht der Gewinnerzielung und sei sowohl im Internet als auch in der regionalen Presse veröffentlicht worden.

Der EuGH entschied, eine Pflicht zur individuellen Mitteilung der Stadtwerke an die Kunden könne die wirtschaftlichen Interessen des Gasversorgers „ernsthaft gefährden“. Dies würde das Ziel der Versorgungssicherheit in Frage stellen. Sofern der Kunde jederzeit kündigen könne, sei daher eine Preiserhöhung ohne Absicht der Gewinnerzielung auch ohne direkte Mitteilung an den Kunden erlaubt.