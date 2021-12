Saarbrücken

Gastronomie-Verband zu Corona-Regeln: „Branche am Ende“

Die neuen strengen Corona-Regeln verschärfen die Existenzsorgen im Gastgewerbe und der Veranstaltungswirtschaft im Saarland. „Die Branche ist wirtschaftlich und mental am Ende. Inhaber wie Mitarbeiter“, sagte Frank C. Hohrath, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), am Freitag in Saarbrücken.