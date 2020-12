Archivierter Artikel vom 12.05.2020, 19:00 Uhr

Gastronomie-Branche fürchtet Preiskampf nach Wiedereröffnung

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Der Hotel- und Gaststättenverband sieht mit Blick auf die Wiedereröffnung der Betriebe an diesem Mittwoch Hinweise auf einen „ruinösen Preiskampf“ in der Branche. So gebe es Anfragen der großen Buchungsportale nach erheblichen Preisnachlässen bei Hotelübernachtungen, sagte der Präsident des Dehoga-Landesverbands, Gereon Haumann, am Dienstag in Bad Kreuznach.