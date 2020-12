Archivierter Artikel vom 12.05.2020, 08:20 Uhr

Mainz

Gastronomie öffnet wieder: Ordnungsbehörden „gefordert“

Viele Einschränkungen in der Corona-Krise müssen von den kommunalen Ordnungsbehörden in Rheinland-Pfalz kontrolliert werden. Ab Mittwoch (13. Mai) kommen noch die Auflagen für die Wiedereröffnung von Gaststätten und Kneipen hinzu. Insgesamt seien die Behörden der Städte seit Beginn der Pandemie stark gefordert, sagte der Geschäftsführende Direktor des Städtetages Rheinland-Pfalz, Fabian Kirsch, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Rahmenbedingungen veränderten sich aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung ständig.