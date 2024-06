Gastbeitrag von CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder: „Sprache ist der Kitt der Gesellschaft“

Ein Kind macht seine Hausaufgaben zu Hause am selben Tag, an dem die Bildungsministerin von Spanien bei einer Videokonferenz mit den zuständigen Vertretern aller Regionen beschlossen hat, dass das Schuljahr trotz der Krise wie vorgesehen im Juni zu Ende gehen wird. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sollen Schüler 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie unabhängig von ihren Noten in die nächste Klasse aufsteigen. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Eduardo Parra/picture alliance/dpa/Europa Press