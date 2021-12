Saarbrücken

Gasaustritt in Saarbrücken: Sechs Häuser betroffen

Schreck am Morgen: In sechs Häusern in Saarbrücken ist am Dienstag Gas ausgetreten. „Die Gaskonzentration war so hoch, dass der betroffene Bereich im Umkreis von 50 Metern abgesperrt werden musste“, teilte die Feuerwehr mit. Fünf Anwohner hatten die Häuser im Stadtteil Dudweiler demnach noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Die Gaskonzentration sei mit Hilfe von Drucklüftern verdünnt und aus den Häusern herausgeblasen worden.