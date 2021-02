Saarbrücken

Gartenmärkte im Saarland dürfen wieder öffnen

Mit Beginn der nächsten Woche machen im Saarland neben Friseurbetrieben auch Gartenmärkte und Gärtnereien in ihren Außenbereichen wieder auf. Auch ein sogenanntes Termin-Shopping in Ladenschäften des Einzelhandels werde es ab dem 1. März geben, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Saarbrücken mit. Dabei dürften nach Terminvereinbarung aber höchstens ein Kunde und eine weitere Person des Hausstandes zeitgleich im Laden sein.