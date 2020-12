Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 16:30 Uhr

Galgenfrist für klamme Loreley-Kliniken

St.Goar/Oberwesel (dpa/lrs) – Die von der Schließung bedrohten Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel haben eine Galgenfrist bekommen. Bei einer Gesellschafterversammlung am Donnerstag sei noch keine Entscheidung gefallen, wie der Krankenhaus- und Altenheimkonzern Marienhaus mitteilte. Der christliche Hauptgesellschafter will die beiden klammen Krankenhäuser schließen, weil sie unrentabel seien.