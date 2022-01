Bad Ems

Gäste und Übernachtungen weiter unter Vorkrisenniveau

Die Corona-Pandemie hat auch im November 2021 für weniger Tourismus in Rheinland-Pfalz gesorgt. Die Zahl der Gäste sank im November 2021 vorläufigen Zahlen zufolge um 28 Prozent auf 431 800 im Vergleich zum Vorkrisenzeitraum, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Die Übernachtungen seien um 18 Prozent auf 1,1 Millionen zurückgegangen.