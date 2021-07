Gabelstapler fliegt bei Unfall in Auto: Fahrer verletzt

Schwegenheim (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in der Nähe von Schwegenheim (Landkreis Germersheim) ist ein Gabelstapler von einem Lkw in ein Auto gekracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Autofahrer glücklicherweise nur leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unversehrt.