Futtermangel: Hilfe für Bauern in Flutgebieten auf dem Weg

Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen sollen Bauern zusätzliche Flächen nutzen können, um Engpässe beim Tierfutter zu vermeiden. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch eine entsprechende Verordnung von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte.