Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 09:10 Uhr

Koblenz

Fußgängerin von Auto erfasst: Lebensgefährlich verletzt

Eine Fußgängerin ist in Koblenz von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar habe die Frau am Donnerstagmorgen versucht, die vier Fahrstreifen des Friedrich-Ebert-Rings zu überqueren, teilte die Polizei mit. Auf dem rechten Fahrstreifen sei sie von einem Wagen, der von der Pfaffendorfer Brücke in Richtung Innenstadt unterwegs war, angefahren worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde gesperrt. Der genaue Unfallhergang und weitere Details wie das Alter der Fußgängerin seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.