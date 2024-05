Fußgängerin nach Unfall an Verletzungen gestorben

Anzeige

Saarlouis (dpa/lrs) – Nach einem Unfall in Saarlouis ist eine 91 Jahre alte Fußgängerin an ihren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 32-Jähriger hatte die Fußgängerin am Samstag mit einem Transporter angefahren, als sie eine Straße überquerte. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen. Der Fahrer habe die Frau beim Abbiegen übersehen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kreuzt an der Unfallstelle der Gehweg den Einmündungsbereich. Die Polizei ermittelt zu den genauen Unfallumständen.

