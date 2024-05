Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Saarlouis (dpa/lrs) – Eine 91 Jahre alte Frau ist von einem Transporter angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Fußgängerin am Morgen auf einem Gehweg in Richtung Saarlouiser Innenstadt unterwegs, als sie der Transporter erfasste. Der 32-jährige Fahrer habe die Frau beim Abbiegen übersehen. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, kreuzt an der Unfallstelle der Gehweg den Einmündungsbereich. Die Frau befand sich in einem «äußerst kritischen» Zustand. Die Polizei ermittelt zu den genauen Unfallumständen.

Polizeimeldung