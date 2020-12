Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 13:30 Uhr

Härtlingen

Fußgänger von Auto überfahren und tödlich verletzt

Ein 90-jähriger Fußgänger ist am Montag im Westerwald bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Mann in Härtlingen an der Einfahrt einer 57 Jahre alten Anwohnerin vorbei, als diese gerade mit ihrem Auto rückwärts rangierte. Der Fußgänger sei dabei mit seinem Rollator vermutlich im toten Winkel des Autos gewesen, erklärte die Polizei. Mit ihrem Wagen erfasste die Fahrerin den Mann, der unter das Auto geriet. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.