Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 07:30 Uhr

Birkenfeld

Fußgänger stirbt bei Unfall im Landkreis Birkenfeld

Bei einem Unfall im Landkreis Birkenfeld ist ein Fußgänger gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war es am späten Dienstagabend auf einer Landstraße zwischen Ellweiler und Neubrücke zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug eines 24 Jahre alten Autofahrers und dem Fußgänger gekommen. Der Fußgänger sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Identität des Toten steht noch nicht fest, hieß es weiter. Der Unfallhergang werde nun durch Gutachter rekonstruiert.