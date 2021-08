Kaiserslautern

Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Kaiserslautern ist ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben wollte der Fußgänger am Freitagabend vermutlich die Straße überqueren, als er vom Auto angefahren wurde. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.