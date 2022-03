Fußgänger bei Unfall im Westerwaldkreis schwer verletzt

Ein 50-jähriger Fußgänger ist am Mittwoch im Westerwaldkreis am Fahrbahnrand von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend berichtete, fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Wagen auf der Strecke zwischen Hardt und Nistertal. Der dunkel gekleidete Fußgänger sei am rechten Straßenrand in Richtung Nistertal unterwegs gewesen. Kurz vor 19.00 Uhr habe das Auto den 50-Jährigen erfasst. Er sei «schwerstverletzt» mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Straße blieb den Angaben zufolge für die Ermittlungen zum Unfallablauf bis 21.40 Uhr gesperrt. Die Polizei schaltete einen Gutachter ein. Sie rief zudem Zeugen auf, sich zu melden.