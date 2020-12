Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 11:50 Uhr

Fußgänger bei Grün angefahren: Krankenhaus

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Eine Autofahrerin hat in Ludwigshafen einen Fußgänger angefahren, der bei Grün über die Ampel ging. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 22-Jährige verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die 48 Jahre alte Fahrerin hatte am Montagabend an einer Kreuzung ebenfalls Grün gehabt und wollte abbiegen. In diesem Moment überquerte der Fußgänger die Straße.