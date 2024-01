Unfälle

Pirmasens

Fußgänger auf Parkplatz angefahren und schwer verletzt

Eine 67 Jahre alte Autofahrerin soll auf einem Supermarktparkplatz in Pirmasens einen Fußgänger angefahren und ihn schwer verletzt haben. Die Frau habe den 77-Jährigen am Montag beim rückwärts Ausparken übersehen, als sie ihn mit ihrem Auto erfasst habe, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß sei der Mann durch die Luft geschleudert worden. Daraufhin war er zunächst bewusstlos. Der 77-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge prallte die 67-Jährige mit ihrem Wagen zudem gegen ein geparktes Auto. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 13.000 Euro.