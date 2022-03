Bruchmühlbach-Miesau

Landkreis Kaiserslautern

Fußgänger auf einer Landstraße angefahren: Tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist auf einer Landstraße bei Bruchmühlbach-Miesau von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 38-Jährige sei kurz vor dem Ortseingang Miesau am frühen Sonntagmorgen von einem 20 Jahre alten Autofahrer erfasst worden, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der Fußgänger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Den Angaben zufolge wurde zur weiteren Unfallklärung ein Gutachter hinzugezogen.