Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 20:40 Uhr

Koblenz

Fußballverband Rheinland: Vorzeitige Winterpause beschlossen

Der Fußballverband Rheinland hat den Pflichtspielbetrieb bis zum Jahresende eingestellt. Das beschloss das Präsidium am Dienstag in einer Sitzung per Video. Eine Aufnahme des Trainings sei nach aktuellem Stand frühestens ab dem 1. Dezember möglich. Zu diesem Zeitpunkt hätten alle Mannschaften aber seit vier Wochen nicht mehr gemeinsam trainiert.