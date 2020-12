Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 12:30 Uhr

Fußball-Spielbetrieb in Rheinland-Pfalz vorerst eingestellt

Koblenz/Edenkoben (dpa/lrs) – Der komplette Fußball-Spielbetrieb in Rheinland-Pfalz ist wegen des Coronavirus vorerst bis zum 31. März eingestellt worden. Sowohl der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV) als auch der Fußballverband Rheinland (FVR) verhängten am Freitag in Abstimmung mit dem DFB eine Generalabsage für alle Altersklassen. Zudem wurde den Vereinen ausdrücklich eine Aussetzung des Trainingsbetriebes für diesen Zeitraum empfohlen.