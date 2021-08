Frankfurt/Main

Fußballprofi Koch lädt zu Benefizspiel nach Flutkatastrophe

Nationalspieler Robin Koch hat nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu einem Fußball-Benefizspiel eingeladen. Am 11. August treffen in dem Event im Moselstadion von Trier die DFB-All-Stars auf die Lotto-Elf sowie die deutsche Bürgermeister-Nationalmannschaft, wie der DFB am Mittwoch bekanntgab. Die Partie steht unter dem Motto „Hilfe nach der Flut: Das Benefizspiels des Fußballs“, wird am Mittwoch um 20.30 Uhr angepfiffen und auf Sport1 übertragen.