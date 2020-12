Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 16:40 Uhr

Mainz

Fußball-Legende Fritz Walter erhält eigene Briefmarke

Fußball-Legende Fritz Walter hat jetzt auch eine eigene Briefmarke. Knapp einen Monat vor dem 100. Geburtstag des Kapitäns der Weltmeistermannschaft von 1954 am 31. Oktober präsentierte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Mainz das Sonderpostwertzeichen, auf dem Walter mit dem WM-Pokal nach dem mit 3:2 gegen Ungarn gewonnenen Finale von Bern zu sehen ist.