Maikammer

Weinstraße

Fußballfans geraten in Kneipe aneinander

Von dpa/lrs

Fußballfans der Clubs aus Saarbrücken und Kaiserslautern sind in einer Kneipe an der Weinstraße aneinandergeraten. Laut Polizeidirektion Landau besuchte ein 58 Jahre alter Fan des FC Saarbrücken im Trikot seines Vereins die Kneipe in Maikammer, wo es «aufgrund von Fanrivalitäten» zum Streit mit einem Kaiserslautern-Fan kam.