Fußball-Bundesligist Mainz mit Trainingsauftakt am 3. Juli

Mainz (dpa/lrs). Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 startet am 3. Juli in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen1 wird um 17.00 Uhr im Bruchwegstadion ein öffentliches Training absolvieren, wie der Club am Dienstag mitteilte.

Den Angaben zufolge bestreiten die Spieler individuell ihre jeweiligen Medizinchecks und Leistungstests schon zwei Tage zuvor. «In der Sommerpause abgestellte Nationalspieler kehren abhängig von ihrem individuellen Urlaubsbeginn zu einem späteren Zeitpunkt nach Mainz zurück», hieß es.

