Mainz

Bundesnetzagentur

Funkloch-App soll weiße Flecken bei Mobilfunk aufzeigen

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Mobilfunkmast steht auf einer Anhöhe. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mit einer speziellen App der Bundesnetzagentur sollen Handynutzer Funklöcher in Rheinland-Pfalz melden, um ein genaueres Bild über Lücken in der Mobilfunkversorgung im Land zu liefern. Geschehen soll das bei einer sogenannten Mobilfunkmesswoche vom 18. bis zum 25. Mai. Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) und der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, wollen an diesem Donnerstag (9 Uhr) in Mainz Einzelheiten zu der Aktion berichten und auch einen Messwagen der Bundesnetzagentur präsentieren.