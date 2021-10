Daun

Fund einer Fliegerbombe in Daun: Entschärfung erfolgreich

In Daun war die Entschärfung einer Fliegerbombe nach dessen Fund während Bauarbeiten erfolgreich. Gegen 11.00 Uhr am Sonntagvormittag gab der Kampfmitteldienst Entwarnung. „Ich freue mich sehr, dass die Entschärfung problemlos verlaufen ist. Es ist schön, dass alle Betroffenen so zeitnah wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun, Thomas Scheppe (CDU).