Mainz/Hamm

Fund bei Mainz: Toter im Rhein identifiziert

Nach dem Fund einer Leiche im Rhein bei Mainz ist nun die Identität geklärt. Es handele sich um einen 55-jährigen Mann, der am Sonntag in Hamm (Kreis Alzey-Worms) in den Fluss gestürzt sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.