Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 17:30 Uhr

Für Radfahrer gilt beim Überholen eine Sorgfaltspflicht

Frankenthal (dpa/lrs) – Der Fahrer eines Liegerads ist beim Überholen auf einem Radweg in Rheinland-Pfalz von einem Pferd zu Sturz gebracht worden – einem Gericht zufolge trifft ihn aber an seinen Verletzungen eine Mitschuld. Das teilte das Landgericht Frankenthal am Freitag unter Berufung auf ein Urteil der Zivilkammer mit. Der Fahrer habe das Pferd mit etwa 40 Zentimetern Abstand passiert – nötig gewesen wären nach Ansicht der Kammer jedoch mindestens 1,50 bis 2,0 Meter.