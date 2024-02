Plus Rheinland-Pfalz Für die Sicherheit: Karnevalswagen werden seit 2018 deutlich strenger kontrolliert Die tragischen, mitunter tödlichen Vorfälle an den Karnevalstagen werfen ein Schlaglicht auf das Thema Sicherheit: Wie wird sie bei Karnevalszügen garantiert? Wir haben im Verkehrsministerium in Mainz nachgefragt.

„Grundsätzlich ist es so, dass bereits seit mehr als 20 Jahren für die Teilnahme an Umzügen für Fahrzeuge eine Betriebserlaubnis erforderlich ist“, teilt das Verkehrsministerium in Mainz auf Anfrage unserer Zeitung mit. Rechtsgrundlage sind die Zweite Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (seit 1989 in Kraft) sowie die Hinweise in dem ...