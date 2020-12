Archivierter Artikel vom 25.05.2020, 03:00 Uhr

Mainz

Für 107 000 Schüler beginnt der Unterricht

Nach mehr als zwei Monaten Corona-Zwangspause kehren am Montag bis zu 107 000 weitere Kinder und Jugendliche an ihre Schulen zurück – zumindest zeitweilig und mit Auflagen. Damit lernen dann mehr als die Hälfte aller Schüler in Rheinland-Pfalz abwechselnd zu Hause beim Homeschooling und in ihren Klassen. Der Präsenzunterricht beginnt wieder für die Drittklässler an den Grundschulen sowie für die Klassen 5 und 6 an den Realschulen plus, den Integrierten Gesamtschulen und den Gymnasien.