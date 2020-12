Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 08:20 Uhr

Fünfte Person im Saarland mit Coronavirus infiziert

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf fünf gestiegen. Das teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Sonntagabend mit. Bei dem aktuellen Fall handelt es sich demnach um einen Mann aus dem Landkreis Merzig-Wadern. Er soll mit einem in Frankreich lebenden Mann Kontakt gehabt haben, der bei einer saarländischen Firma arbeitet. Dessen Infektion war am Freitag bekannt geworden.